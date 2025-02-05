  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Палмейрас заинтересован в подписании форварда Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палмейрас заинтересован в подписании форварда Барселоны

Испания

Бразильский клуб хочет усилит атаку перед Клубным чемпионатом мира

Палмейрас заинтересован в подписании форварда Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Палмейрас" заинтересован в подписании форварда "Барселоны", который ныне играет в аренде за "Реал Бетис".

Как сообщает издание Ge Globo, 19-летний Витор Роке рассматривается как вариант для усиления позиции центрального нападающего на летнее трансферное окно, накануне Клубного чемпионата мира 2025 года. Представители "Палмейраса" уже установили первые контакты с каталонским грандом, чтобы прояснить ситуацию с бразильским форвардом.

Читайте такжеРеал Бетис продлил контракт с ключевым игроком команды

Напомним, что "Реал Бетис" арендовал Витора Роке до конца этого сезона, но в его контракте есть опция продления его срока аренды на еще один сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Витор Роке забил 7 голов в 29 матчах за "Бетис" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Выбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубе
yellow-arrow
Леганес – Реал. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 05.02.2025
yellow-arrow
Флик: Игроки в Барселоне уникальны
Барселона Бетис (Севилья) Палмейрас (Сан-Паулу) Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ge Globe
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости