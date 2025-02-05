"Палмейрас" заинтересован в подписании форварда "Барселоны", который ныне играет в аренде за "Реал Бетис".

Как сообщает издание Ge Globo, 19-летний Витор Роке рассматривается как вариант для усиления позиции центрального нападающего на летнее трансферное окно, накануне Клубного чемпионата мира 2025 года. Представители "Палмейраса" уже установили первые контакты с каталонским грандом, чтобы прояснить ситуацию с бразильским форвардом.

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Напомним, что "Реал Бетис" арендовал Витора Роке до конца этого сезона, но в его контракте есть опция продления его срока аренды на еще один сезон.

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В этом сезоне Витор Роке забил 7 голов в 29 матчах за "Бетис" во всех турнирах.