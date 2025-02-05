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Выбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубе

Испания

Было 5 претендентов

Выбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" назвал игрока месяца в клубе.

Болельщики "королевского клуба" выбрали игроком месяца нападающего Килиана Мбаппе. Он опередил Джуда Беллингема, Федерико Вальверде, Родриго и Винисиуса.

Французский нападающий также стал лучшим игроком "Реала" в декабре 2024 года.

К слову, Килиан Мбаппе также стал игроком месяца в Ла Лиге.

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В январе французский футболист забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи вор всех турнирах "Реала"

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Источник:
Futbol Mahou
Опубликовал: Владислав Прийменко
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