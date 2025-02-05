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Выбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубе
Было 5 претендентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" назвал игрока месяца в клубе.
Болельщики "королевского клуба" выбрали игроком месяца нападающего Килиана Мбаппе. Он опередил Джуда Беллингема, Федерико Вальверде, Родриго и Винисиуса.
Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadriden el mes de enero es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/FRSxZbv3qP— Fútbol Mahou (@futbolmahou) February 5, 2025
Французский нападающий также стал лучшим игроком "Реала" в декабре 2024 года.
К слову, Килиан Мбаппе также стал игроком месяца в Ла Лиге.
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В январе французский футболист забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи вор всех турнирах "Реала"
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