Выбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубе

"Реал" назвал игрока месяца в клубе.

Болельщики "королевского клуба" выбрали игроком месяца нападающего Килиана Мбаппе. Он опередил Джуда Беллингема, Федерико Вальверде, Родриго и Винисиуса.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadriden el mes de enero es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/FRSxZbv3qP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) February 5, 2025

Французский нападающий также стал лучшим игроком "Реала" в декабре 2024 года.

К слову, Килиан Мбаппе также стал игроком месяца в Ла Лиге.

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В январе французский футболист забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи вор всех турнирах "Реала"