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Валенсия – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Валенсия – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Валенсия – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" в матче 1/4 финала кубка Испании приедет в гости к "Валенсии". Полторы недели назад каталонцы в рамках Примеры уничтожили "летучих мышей" со счетом 7:1. Тогда в ворота Мамардашвили залетали голы на любой вкус. Дома "Валенсия" попытается реабилитироваться за такой позор уже в матче кубка.

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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Валенсия" – "Барселона" состоится в четверг, 6 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.

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Валенсия (Испания) Барселона Кубок Испании Где смотреть футбол Кубок короля-2025
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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