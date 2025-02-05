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Валенсия – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Валенсия – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в матче 1/4 финала кубка Испании приедет в гости к "Валенсии". Полторы недели назад каталонцы в рамках Примеры уничтожили "летучих мышей" со счетом 7:1. Тогда в ворота Мамардашвили залетали голы на любой вкус. Дома "Валенсия" попытается реабилитироваться за такой позор уже в матче кубка.
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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Валенсия" – "Барселона" состоится в четверг, 6 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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