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Флик высказался о жалобе Реала на судейство
Арбитры имеют сложную работу, и надо это уважать (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал жалобу "Реала" на судейство.
"Если быть честным, не хочу говорить об этом. Они сделали это таким образом, но это не наш стиль. Мы не ищем оправданий.
Каждый клуб имеет свой подход. Мы - люди, и делаем ошибки. Арбитры имеют сложную работу, и надо это уважать. Это не так уж и легко для них", - сказал специалист.
Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.
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