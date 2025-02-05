Флик высказался о жалобе Реала на судейство

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал жалобу "Реала" на судейство.

"Если быть честным, не хочу говорить об этом. Они сделали это таким образом, но это не наш стиль. Мы не ищем оправданий.

Каждый клуб имеет свой подход. Мы - люди, и делаем ошибки. Арбитры имеют сложную работу, и надо это уважать. Это не так уж и легко для них", - сказал специалист.