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Флик высказался о жалобе Реала на судейство

Испания

Арбитры имеют сложную работу, и надо это уважать (с)

Флик высказался о жалобе Реала на судейство

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал жалобу "Реала" на судейство.

"Если быть честным, не хочу говорить об этом. Они сделали это таким образом, но это не наш стиль. Мы не ищем оправданий.

Каждый клуб имеет свой подход. Мы - люди, и делаем ошибки. Арбитры имеют сложную работу, и надо это уважать. Это не так уж и легко для них", - сказал специалист.

Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.

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Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2025 в 20:13
Читаю испанские футбольные форумы и понимаю, что в лагере маргариновых негодяев уже пожалели о том, что такая вонь разнеслась из их логова. Соц сети Испании и европейских СМИ выстрелили небывалым ранее количеством фото и мемов, где в очень неприглядном свете показан реал мадрид. На стоп кадрах показаны как они бьют по ногам соперников, как во время угловых и стандартов у их ворот, игроки реала клещами обнимают соперников, показаны многочисленные моменты, где очевидные пенальти не ставят в их ворота... И это все фото за последнин лет 10... А не только этого сезона. Пропорция комментариев, которые вскрывают лживую сущность реал мадрид, к тем комментариям, которые робко оправдывают реал , примерно 9 к 1...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2025 в 20:13
Читаю испанские футбольные форумы и понимаю, что в лагере маргариновых негодяев уже пожалели о том, что такая вонь разнеслась из их логова. Соц сети Испании и европейских СМИ выстрелили небывалым ранее количеством фото и мемов, где в очень неприглядном свете показан реал мадрид. На стоп кадрах показаны как они бьют по ногам соперников, как во время угловых и стандартов у их ворот, игроки реала клещами обнимают соперников, показаны многочисленные моменты, где очевидные пенальти не ставят в их ворота... И это все фото за последнин лет 10... А не только этого сезона. Пропорция комментариев, которые вскрывают лживую сущность реал мадрид, к тем комментариям, которые робко оправдывают реал , примерно 9 к 1...
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