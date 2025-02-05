Бетис обратился в полицию из-за расистских скандирований на матче с Атлетик Бильбао

"Реал Бетис" после матча с "Атлетик Бильбао" обратился в полицию.

Как сообщает Marca, "Бетис" получил аудиозаписи с трибун, которые содержат расистские и ненавистнические лозунги, направленные на игроков "Атлетик".

Клуб передал эти доказательства в полицию с просьбой провести расследование, чтобы наказать виновных.