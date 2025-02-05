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Бетис обратился в полицию из-за расистских скандирований на матче с Атлетик Бильбао

Испания

Будет расследование

Бетис обратился в полицию из-за расистских скандирований на матче с Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Реал Бетис" после матча с "Атлетик Бильбао" обратился в полицию.

Как сообщает Marca, "Бетис" получил аудиозаписи с трибун, которые содержат расистские и ненавистнические лозунги, направленные на игроков "Атлетик".

Клуб передал эти доказательства в полицию с просьбой провести расследование, чтобы наказать виновных.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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