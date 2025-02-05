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Пике: Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда
Жерар высказался о жалобе Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал жалобу "Реала" на судейство, которую мадридский клуб направил в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD).
"Эта жалоба является просто дымовой завесой, они об этом говорят уже 120 лет. Лучший гол в истории "Реала" был из офсайда", - сказал Жерар.
Добавим, что Пике вспомнил мяч Предрага Миятовича в ворота "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов 1997/98.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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