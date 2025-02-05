Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал будущее главного тренера Мичела Санчеса в клубе.

"У него остался еще один год по контракту, и хорошо известно, что Мичел очень важен для нашего проекта. Мы хотели бы продлить его контракт.

Однако сейчас середина сезона. Он хочет попытаться достичь своих целей, и мы оптимистично настроены. После этого мы все оценим. Мы спокойны, потому что видим, что Мичел счастлив, вовлечен в проект", - сказал Карсель.