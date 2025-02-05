  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Испания

У Мичела остался еще один год по контракту (с)

Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал будущее главного тренера Мичела Санчеса в клубе.

"У него остался еще один год по контракту, и хорошо известно, что Мичел очень важен для нашего проекта. Мы хотели бы продлить его контракт.

Однако сейчас середина сезона. Он хочет попытаться достичь своих целей, и мы оптимистично настроены. После этого мы все оценим. Мы спокойны, потому что видим, что Мичел счастлив, вовлечен в проект", - сказал Карсель.

Читайте такжеЗубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
По теме
yellow-arrow
Реал отказался встретиться с RFEF, чтобы обсудить судейство
yellow-arrow
Атлетико шутит на острые темы над Реалом перед дерби
yellow-arrow
Пике: Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда
Мичел Санчес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости