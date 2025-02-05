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Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды
У Мичела остался еще один год по контракту (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал будущее главного тренера Мичела Санчеса в клубе.
"У него остался еще один год по контракту, и хорошо известно, что Мичел очень важен для нашего проекта. Мы хотели бы продлить его контракт.
Однако сейчас середина сезона. Он хочет попытаться достичь своих целей, и мы оптимистично настроены. После этого мы все оценим. Мы спокойны, потому что видим, что Мичел счастлив, вовлечен в проект", - сказал Карсель.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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