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Реал отказался встретиться с RFEF, чтобы обсудить судейство
Об этом пишет издание AS
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 6 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала провести важную встречу с участием представителей клубов, лиги и технического комитета судей с целью обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения.
Как пишет издание AS, "Реал" отказался участвовать в мероприятии. Клуб проинформировал RFEF, что это все из-за "возникших обстоятельств".
В RFEF удивлены таким решением "Реала", поскольку клуб ранее подтвердил свое участие в мероприятии. В федерации считают, что встреча помогла бы найти компромисс по некоторым вопросам.
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