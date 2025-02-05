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Реал отказался встретиться с RFEF, чтобы обсудить судейство

Испания

Об этом пишет издание AS

Реал отказался встретиться с RFEF, чтобы обсудить судейство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 6 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала провести важную встречу с участием представителей клубов, лиги и технического комитета судей с целью обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения.

Как пишет издание AS, "Реал" отказался участвовать в мероприятии. Клуб проинформировал RFEF, что это все из-за "возникших обстоятельств".

В RFEF удивлены таким решением "Реала", поскольку клуб ранее подтвердил свое участие в мероприятии. В федерации считают, что встреча помогла бы найти компромисс по некоторым вопросам.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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