Реал отказался встретиться с RFEF, чтобы обсудить судейство

Завтра, 6 февраля, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планировала провести важную встречу с участием представителей клубов, лиги и технического комитета судей с целью обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения.

Как пишет издание AS, "Реал" отказался участвовать в мероприятии. Клуб проинформировал RFEF, что это все из-за "возникших обстоятельств".

В RFEF удивлены таким решением "Реала", поскольку клуб ранее подтвердил свое участие в мероприятии. В федерации считают, что встреча помогла бы найти компромисс по некоторым вопросам.