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Флик заблокировал переход центрбека Барселоны в Жирону в январе

Испания

Спортивный директор Жироны высказался о попытке подписать Гарсию

Флик заблокировал переход центрбека Барселоны в Жирону в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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В январское трансферное окно "Жирона" хотела подписать контракт с центрбеком "Барселоны" Эриком Гарсией, но сделка не состоялась из-за вмешательства главного тренера каталонцев Ханси Флика.

Как сообщил спортивный директор "Жироны" Кике Карсель, "Барселона" решила оставить Гарсию в команде, поскольку видит в нем важную фигуру для будущего клуба и Флик лично заблокировал трансфер.

"Прошлым летом мы уже пытались подписать Гарсию, и он также был заинтересован в переезде к нам. Но тогда из-за определенных обстоятельств трансфер не состоялся. На этот раз мы снова попытались, но тренер "Барселоны" решил его оставить. И это абсолютно нормально", - сказал Карсель.

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Спортивный директор Жироны высказался о будущем главного тренера команды
Барселона Жирона Эрик Гарсия Ханси Флик
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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