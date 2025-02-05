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Флик заблокировал переход центрбека Барселоны в Жирону в январе
Спортивный директор Жироны высказался о попытке подписать Гарсию
Getty Images/Global Images Ukraine
В январское трансферное окно "Жирона" хотела подписать контракт с центрбеком "Барселоны" Эриком Гарсией, но сделка не состоялась из-за вмешательства главного тренера каталонцев Ханси Флика.
Как сообщил спортивный директор "Жироны" Кике Карсель, "Барселона" решила оставить Гарсию в команде, поскольку видит в нем важную фигуру для будущего клуба и Флик лично заблокировал трансфер.
"Прошлым летом мы уже пытались подписать Гарсию, и он также был заинтересован в переезде к нам. Но тогда из-за определенных обстоятельств трансфер не состоялся. На этот раз мы снова попытались, но тренер "Барселоны" решил его оставить. И это абсолютно нормально", - сказал Карсель.
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