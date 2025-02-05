Кубок короля. Леганес – Реал 2:3. Вырванная победа благодаря дебютанту

Из-за очень плотного графика матчей Карло Анчелотти сделал широкую ротацию состава. Она частично была вынуждена из-за повреждения разного рода у игроков. В старте сыграл Лунин, защита вообще была экспериментальной с молодыми Асенсио и Рамоном в центре. Очередной шанс на острие атаки получил Эндрик. "Леганес" не играет так много матчей, поэтому на поле вышли сильнейшие.

С первых минут хозяева взяли мяч под контроль. Экспериментальность и несыгранность состава Реала давала о себе знать в начале. Диего Гарсия уже на 2-й минуте получил передачу в штрафной площадке и нанес удар в нижний правый угол ворот, однако Лунин показал свою пластичность и выдал удивительный сейв в прыжке. Через несколько минут Андрею пришлось снова вступить в игру. Оскар Родригес пробил в правую девятку, выполняя штрафную с границы штрафной, но Лунин парировал удар.

"Реал" понемногу пришел в себя от таких атак на старте встречи и уже с 10 минуты взял мяч под свой контроль. Первый опасный момент "сливочных" не реализовал Эндрик, получивший передачу в штрафной площадке и прицельно пробивший под перекладину, но Хуан Сориано тоже не дремал и исполнил блестящий сейв.

Одна из последующих атак гостей стала голевой. Родриго нашел передачей в штрафной площадке Модрича, который одним касанием принял мяч, а вторым отправил его мимо голкипера. 0:1. У хозяев очень активным был Оскар Родригес. Он получил мяч на грани штрафной, но пробил неудачно, направив круглого далеко в сторону от левой стойки.

Достаточно быстро "королевский клуб" удвоил преимущество в счете. После сумбурных действий защитников "Леганеса" в своей штрафной Эндрик подхватил мяч и пробил в угол ворот. 0:2.

Во второй половине первого тайма Эндрик подхватил пас на линии штрафной и пробил низом по центру ворот, но Хуан Сориано выполнил сейв.

В общем, "Реал" уверенно контролировал ход игры и ничто не предвещало беды. Однако в конце первого тайма Хакобо Рамон сыграл рукой в ​​штрафной и арбитр назначил пенальти в пользу "Леганеса". Лунин был близок к тому, чтобы парировать удар, но Крус пробил слишком точно в угол ворот. 1:2. В конце первого тайма Родриго решил нанести со штрафного прямой удар по воротам, но мяч прошел значительно выше над перекладиной.

На второй тайм вместо Родриго вышел Винисиус, создавший первый голевой момент. Бразилец получил передачу в штрафной и пробил по центру ворот. Голкипер был на месте и парировал удар. На 58 минуте Эндрик запорол опасную контратаку мадридцев, позволив защитнику заблокировать передачу на партнера.

Почти сразу хозяева неожиданно сравняли счет. Крус вышел на ударную позицию и мяч рикошетом от Менди улетел в противоход голкиперу. Лунин здесь был бессилен. 2:2 и от уверенного преимущества "Реала" не осталось и следа.

Мадридцы большими силами пошли вперед. Винисиус под острым углом прорвался к воротам и пробил под рукой голкипера, но мяч попал в штангу. Федерико Вальверде ударом головой замкнул навес с углового, но мяч, направленный под перекладину ворот, блестяще парировал голкипер. Браим Диас опасно пробил в перекладину, когда голкипер уже был бессилен.

Имел свой момент и "Леганес". Раба мощно пробил с предела штрафной, но Лунин парировал удар и перевел его на угловой.

Когда уже казалось, что дополнительного времени не избежать, мадридцы вырвали победу. Браим Диас выполнил прострельную передачу в штрафную, а вышедший на замену Гонсало Гарсия пробил головой в упор с правой штангой. 2:3. Дебютный матч и дебютный гол молодого форварда в текущем сезоне выводит мадридцев в полуфинал кубка Испании.

1/4 финала кубка Испании. Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

Леганес – Реал 2:3

Голы: Крус, 39 (пен.), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Г. Гарсия, 90+3.

"Леганес": Сориано – Нею, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье, Альтмира – Родригес (Чикко, 80), Тапия, Брашанац, Д. Гарсия (де ла Фуэнте, 80) – Крус (Раба, 73).

"Реал": Лунин – Менди (Ф. Гарсия, 82), Р. Асенсио, Рамон, Вальверде – Чуамэни, Модрич, Диас – Родриго (Винисиус, 46), Эндрик (Г. Гарсия, 82), Гюллер (Себальос, 76).



Предупреждения: Гонсалес, 67 – Рамон, 79, Винисиус, 82, Модрич, 87.