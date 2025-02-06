  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сливочные вырывают победу на последних минутах. Леганес – Реал Мадрид 2:3. Обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сливочные вырывают победу на последних минутах. Леганес – Реал Мадрид 2:3. Обзор матча

Испания
Обновлено

Королевский клуб идет дальше

Сливочные вырывают победу на последних минутах. Леганес – Реал Мадрид 2:3. Обзор матча

Фото - Jesús Troyano y Pedro Castillo

Новина українською

В первом тайме хозяева активнее играли у чужих ворот, но фаворит реализовал больше моментов. После перерыва коллектив из одноименного города сравнял счет, но подопечные Анчелотти все же избежали овертайма. Кипер чемпиона Сегунды Хуан Сориано совершил 9 сейвов, но все же 20 ударов принесли гостям викторию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча ¼ финала Кубка Испании

Леганес. Эстадио Мунисиполь ду Бутарке, 11 709 зрителей

Леганес – Реал Мадрид 2:3

Голы: Крус, 39 (п), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3

По теме
yellow-arrow
Кубок короля. Леганес – Реал 2:3. Вырванная победа благодаря дебютанту
yellow-arrow
Флик заблокировал переход центрбека Барселоны в Жирону в январе
yellow-arrow
Не просто прогулка. Лунин уже на 2-й минуте спас Реал в матче с Леганесом. ВИДЕО
Реал (Мадрид) Леганес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости