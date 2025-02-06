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Сливочные вырывают победу на последних минутах. Леганес – Реал Мадрид 2:3. Обзор матча
Королевский клуб идет дальше
Фото - Jesús Troyano y Pedro Castillo
В первом тайме хозяева активнее играли у чужих ворот, но фаворит реализовал больше моментов. После перерыва коллектив из одноименного города сравнял счет, но подопечные Анчелотти все же избежали овертайма. Кипер чемпиона Сегунды Хуан Сориано совершил 9 сейвов, но все же 20 ударов принесли гостям викторию.
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Смотрите обзор матча ¼ финала Кубка Испании
Леганес. Эстадио Мунисиполь ду Бутарке, 11 709 зрителей
Голы: Крус, 39 (п), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3
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