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Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды

Испания

Обладатель Золотого мяча 1999 года не пожалел комплиментов для Ламина Ямала

Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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52-летний Ривалдо высоко оценил нападающих "Барселоны".

"Левандовский, Ямал и Рафинья имеют все, чтобы войти в историю клуба как легендарное трио. То, как они играют, показывает, что команда очень сплоченная. Со стороны видно, что игроки взаимосвязаны, сконцентрированы и не имеют эгоистических амбиций", - говорит Ривалдо.

Что касается Ямала, бразилец отметил не только талант юного футболиста, но и его невероятную зрелость на поле.

"Он играет так, будто ему уже 25 лет, очень уверенно, легко. Уже говорят, что в следующем сезоне он будет носить футболку с номером 10. С такой личностью он вскоре будет среди претендентов на звание лучшего игрока Европы и мира. Я восхищаюсь его стилем игры. Это настоящее сокровище для "Барселоны", парень, который заслуживает всего лучшего за свой труд. Видно, что он скромный, не позволил славе и деньгам повлиять на себя, и я очень уважаю таких футболистов.", - говорит Ривалдо.

Добавим, что в этом сезоне Ямал забил 10 голов и отдал 16 результативных передач в 29 матчах за "Барселону" во всех турнирах, тогда как Роберт Левандовский имеет на своем счету 30 голов и 3 ассиста в 32 матчах, а у Рафиньи 23 гола и 13 ассистов в 33 матчах.

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Роберт Левандовский Рафинья Барселона Ривалдо Ламин Ямаль
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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