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Реал Мадрид поздравил своего игрока с 200-й победой за клуб
Полузащитник достиг этой отметки за 295 матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерико Вальверде одержал свою 200-ю победу в составе "Реала" в матче Кубка короля против "Леганеса" (3:2).
???????? @fedeevalverde— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2025
???? ¡2⃣0⃣0⃣ victorias con el @realmadrid! pic.twitter.com/SqFfrkKoyy
Уругваец прокомментировал матч и свое достижение.
"Рад победе и проходу в следующий раунд. Когда команда побеждает, индивидуальное выступление не так важно. Главное - это победа и возможность играть за этот клуб.
Но я рад и горжусь тем, что достигаю таких вех в этом клубе. Это часть моей семьи, которая помогает мне ежедневно становиться лучше. Хочу поблагодарить коллектив, ведь мы - настоящая семья, которая поддерживает друг друга в любых ситуациях", - сказал Вальверде.
Его 200 побед распределились между различными турнирами: Ла Лига - 136, Лига чемпионов - 37, Кубок Короля - 16, Клубный чемпионат мира - 2, Суперкубок Испании - 6, Суперкубок УЕФА - 2, Межконтинентальный кубок - 1
Добавим, что самым успешным для полузащитника стал сезон 2023/24, в котором он одержал 40 побед.
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