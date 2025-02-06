Реал Мадрид поздравил своего игрока с 200-й победой за клуб

Федерико Вальверде одержал свою 200-ю победу в составе "Реала" в матче Кубка короля против "Леганеса" (3:2).

Уругваец прокомментировал матч и свое достижение.

"Рад победе и проходу в следующий раунд. Когда команда побеждает, индивидуальное выступление не так важно. Главное - это победа и возможность играть за этот клуб.

Но я рад и горжусь тем, что достигаю таких вех в этом клубе. Это часть моей семьи, которая помогает мне ежедневно становиться лучше. Хочу поблагодарить коллектив, ведь мы - настоящая семья, которая поддерживает друг друга в любых ситуациях", - сказал Вальверде.