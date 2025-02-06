  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид поздравил своего игрока с 200-й победой за клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид поздравил своего игрока с 200-й победой за клуб

Испания

Полузащитник достиг этой отметки за 295 матчей

Реал Мадрид поздравил своего игрока с 200-й победой за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерико Вальверде одержал свою 200-ю победу в составе "Реала" в матче Кубка короля против "Леганеса" (3:2).

Уругваец прокомментировал матч и свое достижение.

"Рад победе и проходу в следующий раунд. Когда команда побеждает, индивидуальное выступление не так важно. Главное - это победа и возможность играть за этот клуб.

Но я рад и горжусь тем, что достигаю таких вех в этом клубе. Это часть моей семьи, которая помогает мне ежедневно становиться лучше. Хочу поблагодарить коллектив, ведь мы - настоящая семья, которая поддерживает друг друга в любых ситуациях", - сказал Вальверде.

Его 200 побед распределились между различными турнирами: Ла Лига - 136, Лига чемпионов - 37, Кубок Короля - 16, Клубный чемпионат мира - 2, Суперкубок Испании - 6, Суперкубок УЕФА - 2, Межконтинентальный кубок - 1

Добавим, что самым успешным для полузащитника стал сезон 2023/24, в котором он одержал 40 побед.

Читайте такжеКубок короля. Леганес – Реал 2:3. Вырванная победа благодаря дебютантуЧитайте такжеВыбор очевиден? Реал назвал игрока месяца в клубеЧитайте такжеЛунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
По теме
yellow-arrow
Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 06.02.2025
yellow-arrow
Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
yellow-arrow
Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Кубок короля-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости