Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Готовы обратиться в суд. Реал поставил ультиматум арбитрам
Серьёзное дело
Express
Мадридский "Реал" поставил ультиматум арбитрам.
В письме, отправленном в Федерацию футбола Испании (RFEF) с копией в Высший совет по спорту (CSD), "Реал" требует аудиозаписи разговора, состоявшегося между арбитром и Палатой VAR в моменты после фола Ромеро на Мбаппе.
Если до пятницы RFEF и Технический комитет судей не предоставят запись разговора – мадридский клуб обратится в суд по административным спорам, чтобы потребовать указанные аудиозаписи.
"Королевский клуб" готовит иск и в противном случае зарегистрирует свое ходатайство в суде.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в матче "Эспаньола" против "Реала" защитник хозяев Карлос Ромеро сфолил на нападающем "Реала" Килиане Мбаппе, но отделался лишь жёлтой карточкой. Момент проверяли видеоассистенты рефери, но решение не изменили.
Позже Ромеро забил победный гол.
Популярное сейчас
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Довбик уступает предшественнику, вылет Арсенала и безумный камбек Байера. Главные новости за 5 февраля
- Sofascore оценил игру Довбика и Лунина в кубковых матчах
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи