Готовы обратиться в суд. Реал поставил ультиматум арбитрам

Мадридский "Реал" поставил ультиматум арбитрам.

В письме, отправленном в Федерацию футбола Испании (RFEF) с копией в Высший совет по спорту (CSD), "Реал" требует аудиозаписи разговора, состоявшегося между арбитром и Палатой VAR в моменты после фола Ромеро на Мбаппе.

Если до пятницы RFEF и Технический комитет судей не предоставят запись разговора – мадридский клуб обратится в суд по административным спорам, чтобы потребовать указанные аудиозаписи.

"Королевский клуб" готовит иск и в противном случае зарегистрирует свое ходатайство в суде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в матче "Эспаньола" против "Реала" защитник хозяев Карлос Ромеро сфолил на нападающем "Реала" Килиане Мбаппе, но отделался лишь жёлтой карточкой. Момент проверяли видеоассистенты рефери, но решение не изменили.

Позже Ромеро забил победный гол.