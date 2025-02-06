Капитан одного из аутсайдеров Ла Лиги приостановил карьеру.

Капитан "Лас-Пальмаса" Кириан Родригес на пресс-конференции сказал, что на полгода приостанавливает карьеру. Это связано из-за рецидива рака

"Вчера мне сказали, что у меня рецидив рака. Мне придется снова прекратить лечение и пройти еще один курс химиотерапии, чтобы бороться с болезнью", - заявил Родригес.

Капитан выразил надежду увидеться с командой в Ла Лиге в сезоне 2025/26

"Я надеюсь снова увидеть всех в сезоне 2025/26, потому что я на 100% уверен, что клуб, игроки и тренерский штаб снова увидят друг друга в Первом дивизионе", - сказал Родригес.

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В этом сезоне Кириан Родригес провёл 22 матча за "Лас-Пальмас", в которых отметился тремя голевыми передачами.