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"Один из величайших". Президент Реала прокомментировал завершение карьеры Марсело

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Вписал свое имя в историю

"Один из величайших". Президент Реала прокомментировал завершение карьеры Марсело

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на новость о завершении карьеры левого защитника Марсело.

"Один из величайших левых защитников "Реала" и в истории мирового футбола, и мы имели честь наблюдать за ним долгое время. Он одна из наших величайших легенд. "Реал Мадрид" есть и всегда будет его домом.

Желает ему и его семье удачи на этом новом этапе жизни", - цитирует Переса сайт "королевского" клуба.

Напомним, Марсело выступал за "Реал" с 2007 по 2022 годы. За этот период времени бразилец завоевал со "сливочными" 25 титулов.

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Флорентино Перес Марсело Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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