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"Один из величайших". Президент Реала прокомментировал завершение карьеры Марсело
Вписал свое имя в историю
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на
"Один из величайших левых защитников "Реала" и в истории мирового футбола, и мы имели честь наблюдать за ним долгое время. Он одна из наших величайших легенд. "Реал Мадрид" есть и всегда будет его домом.
Желает ему и его семье удачи на этом новом этапе жизни", - цитирует Переса сайт "королевского" клуба.
Напомним, Марсело выступал за "Реал" с 2007 по 2022 годы. За этот период времени бразилец завоевал со "сливочными" 25 титулов.
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