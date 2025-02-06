"Один из величайших". Президент Реала прокомментировал завершение карьеры Марсело

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на новость о завершении карьеры левого защитника Марсело.

"Один из величайших левых защитников "Реала" и в истории мирового футбола, и мы имели честь наблюдать за ним долгое время. Он одна из наших величайших легенд. "Реал Мадрид" есть и всегда будет его домом.

Желает ему и его семье удачи на этом новом этапе жизни", - цитирует Переса сайт "королевского" клуба.