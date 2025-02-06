  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Валенсия – Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в матче 1/4 финала кубка Испании приедет в гости к "Валенсии". Полторы недели назад каталонцы в рамках Примеры уничтожили "летучих мышей" со счетом 7:1. Тогда в ворота Мамардашвили залетали голы на любой вкус. Дома "Валенсия" попытается реабилитироваться за такой позор уже в матче кубка.

Favbet
6.80
4.90
1.45
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Валенсия" – "Барселона" состоится в четверг, 6 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Валенсія - Барселона
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина
yellow-arrow
"Один из величайших". Президент Реала прокомментировал завершение карьеры Марсело
yellow-arrow
Звездный воспитанник Реала рассказал о своих планах на будущее
Валенсия (Испания) Барселона Кубок Испании смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости