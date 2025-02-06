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Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина

Испания

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Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Реала" во время кубка Испании был зол на нападающего.

По информации Marca, во время углового "Леганеса" Лука Модрич попросил Винисиуса помочь в защите после контратаки Леганеса. Бразилец отказался, но в это время подошёл Вальверде

Модрич был очень зол и ничего не сказал нападающему.

"Сообщается, что бразильцу "не понравилось" это требование, из-за чего Модрич взорвался на поле", - сообщил источник.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поддержал Луку Модрича.

"Модрич был зол на Винисиуса? Я не знаю, что произошло, но если Модрич что-то сказал, значит, так и было. Всегда согласен с Лукой Модричем", - сказал итальянский тренер.

Напомним, что "Реал" прошёл "Леганес" в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 3:2. Видеообзоро матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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