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Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина
Такое тоже случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Реала" во время кубка Испании был зол на нападающего.
По информации Marca, во время углового "Леганеса" Лука Модрич попросил Винисиуса помочь в защите после контратаки Леганеса. Бразилец отказался, но в это время подошёл Вальверде
Модрич был очень зол и ничего не сказал нападающему.
"Сообщается, что бразильцу "не понравилось" это требование, из-за чего Модрич взорвался на поле", - сообщил источник.
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поддержал Луку Модрича.
"Модрич был зол на Винисиуса? Я не знаю, что произошло, но если Модрич что-то сказал, значит, так и было. Всегда согласен с Лукой Модричем", - сказал итальянский тренер.
Напомним, что "Реал" прошёл "Леганес" в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 3:2. Видеообзоро матча смотрите на нашем сайте.
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