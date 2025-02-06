Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина

Капитан "Реала" во время кубка Испании был зол на нападающего.

По информации Marca, во время углового "Леганеса" Лука Модрич попросил Винисиуса помочь в защите после контратаки Леганеса. Бразилец отказался, но в это время подошёл Вальверде

Модрич был очень зол и ничего не сказал нападающему.

"Сообщается, что бразильцу "не понравилось" это требование, из-за чего Модрич взорвался на поле", - сообщил источник.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поддержал Луку Модрича.

"Модрич был зол на Винисиуса? Я не знаю, что произошло, но если Модрич что-то сказал, значит, так и было. Всегда согласен с Лукой Модричем", - сказал итальянский тренер.

Напомним, что "Реал" прошёл "Леганес" в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 3:2. Видеообзоро матча смотрите на нашем сайте.