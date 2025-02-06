  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент RFEF объявил об изменениях в системе судейства после жалоб Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент RFEF объявил об изменениях в системе судейства после жалоб Реала

Испания

Это будет изменение структурной модели (с)

Президент RFEF объявил об изменениях в системе судейства после жалоб Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан объявил о масштабных изменениях в системе судейства испанского футбола.

"Испанская система судейства изменится. Среди прочего, именно поэтому мы здесь, чтобы выслушать клубы и найти систему, которая всем понравится. Это будет изменение структурной модели. Я не хочу опережать события, но это реальность. Сначала мы выслушаем все стороны.

С этого диалога и с выслушивания всех сторон, включая Ла Лигу, мы начнем соответствующий путь, чтобы найти эти изменения. Конечно, я хочу подчеркнуть важную роль, которую играют арбитры в испанском футболе", - сказал Лузан.

Добавим, что это решение стало реакцией на многочисленные жалобы клубов, в частности, мадридского "Реала", относительно качества судейства в Ла Лиге.

Читайте такжеЛиверпуль может подписать звездного хавбека Барселоны
По теме
yellow-arrow
Ливерпуль может подписать звездного хавбека Барселоны
yellow-arrow
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
yellow-arrow
Капитан Реала во время кубка Испании был зол на нападающего. Известна причина
Испания rfef
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
06.02.2025 в 16:45
Рафик Лузман всё сделает, как пересу надо.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
06.02.2025 в 16:45
Рафик Лузман всё сделает, как пересу надо.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости