Президент RFEF объявил об изменениях в системе судейства после жалоб Реала

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан объявил о масштабных изменениях в системе судейства испанского футбола.

"Испанская система судейства изменится. Среди прочего, именно поэтому мы здесь, чтобы выслушать клубы и найти систему, которая всем понравится. Это будет изменение структурной модели. Я не хочу опережать события, но это реальность. Сначала мы выслушаем все стороны.

С этого диалога и с выслушивания всех сторон, включая Ла Лигу, мы начнем соответствующий путь, чтобы найти эти изменения. Конечно, я хочу подчеркнуть важную роль, которую играют арбитры в испанском футболе", - сказал Лузан.