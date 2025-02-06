Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент RFEF объявил об изменениях в системе судейства после жалоб Реала
Это будет изменение структурной модели (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан объявил о масштабных изменениях в системе судейства испанского футбола.
"Испанская система судейства изменится. Среди прочего, именно поэтому мы здесь, чтобы выслушать клубы и найти систему, которая всем понравится. Это будет изменение структурной модели. Я не хочу опережать события, но это реальность. Сначала мы выслушаем все стороны.
С этого диалога и с выслушивания всех сторон, включая Ла Лигу, мы начнем соответствующий путь, чтобы найти эти изменения. Конечно, я хочу подчеркнуть важную роль, которую играют арбитры в испанском футболе", - сказал Лузан.
Добавим, что это решение стало реакцией на многочисленные жалобы клубов, в частности, мадридского "Реала", относительно качества судейства в Ла Лиге.
Популярное сейчас
- Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Комментарии 1