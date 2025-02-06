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С президента RFEF сняты обвинения в мошенничестве

Испания

Если бы Лузана признали виновным, ему запретили бы занимать государственные должности в течение семи лет

С президента RFEF сняты обвинения в мошенничестве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Лузан, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сохранил свою должность после того, как суд снял с него обвинения в мошенничестве.

Напомним, что Лузан имел юридические проблемы. Его обвиняли в мошенничестве во время работы на административной должности. Однако, судья признал его невиновным.

Это решение позволяет Лузану продолжать руководить испанским футболом в течение следующих трех лет.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
06.02.2025 в 18:21
А ларчик то просто открывался. СДЕЛКА!!! Ты нам новые правила судейства, а мы тебя признаём невиновным. Стоит ли говорить чьи крысиные уши за этим торчат? Испанский футбол самый коррумпированный футбол в МИРЕ! После украинского.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
06.02.2025 в 18:21
А ларчик то просто открывался. СДЕЛКА!!! Ты нам новые правила судейства, а мы тебя признаём невиновным. Стоит ли говорить чьи крысиные уши за этим торчат? Испанский футбол самый коррумпированный футбол в МИРЕ! После украинского.
Ответить
0
0

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