С президента RFEF сняты обвинения в мошенничестве

Рафаэль Лузан, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сохранил свою должность после того, как суд снял с него обвинения в мошенничестве.

Напомним, что Лузан имел юридические проблемы. Его обвиняли в мошенничестве во время работы на административной должности. Однако, судья признал его невиновным.

Это решение позволяет Лузану продолжать руководить испанским футболом в течение следующих трех лет.