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С президента RFEF сняты обвинения в мошенничестве
Если бы Лузана признали виновным, ему запретили бы занимать государственные должности в течение семи лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Лузан, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сохранил свою должность после того, как суд снял с него обвинения в мошенничестве.
Напомним, что Лузан имел юридические проблемы. Его обвиняли в мошенничестве во время работы на административной должности. Однако, судья признал его невиновным.
Это решение позволяет Лузану продолжать руководить испанским футболом в течение следующих трех лет.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
06.02.2025 в 18:21
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