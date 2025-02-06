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Легенда Реала хочет продлить контракт с клубом еще на один сезон - AS

Испания

Похоже, Модрич не планирует покидать Реал

Легенда Реала хочет продлить контракт с клубом еще на один сезон - AS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хорватский полузащитник Лука Модрич хочет продлить сотрудничество с мадридским "Реалом" еще на один сезон. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, пока между игроком и "Реалом" не было официальных переговоров о продлении контракта. Стороны планируют обсудить, вероятную, дальнейшее сотрудничество в конце текущего сезона.

У Модрича контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2025 года. 39-летний Лука в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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