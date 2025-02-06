Легенда Реала хочет продлить контракт с клубом еще на один сезон - AS

Хорватский полузащитник Лука Модрич хочет продлить сотрудничество с мадридским "Реалом" еще на один сезон. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, пока между игроком и "Реалом" не было официальных переговоров о продлении контракта. Стороны планируют обсудить, вероятную, дальнейшее сотрудничество в конце текущего сезона.

У Модрича контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2025 года. 39-летний Лука в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.