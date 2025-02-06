Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони рассказал, почему присоединился к Бетису на правах аренды из МЮ
Игрок поделился своими мыслями
Фото - X
Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони высказался о переходе на правах аренды в ФК "Реал Бетис".
"У меня были предложения, но когда появился Бетис, мы с женой поговорили, и я почувствовал уверенность в своем сердце, что заставило меня чувствовать себя непринужденно. Я очень рад быть здесь и надеюсь достичь здесь многих целей.
У меня было несколько трудных моментов, но мы должны уважать процесс. Я прошел через неприятные вещи, и, чтобы остаться в "Бетисе" дольше, мне придется поговорить с президентом. Сейчас наслаждаюсь каждым днем, помогая голами и результативными передачами", - сказал игрок.
Напомним, что Антони в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол.
Популярное сейчас
- Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
- Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо