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Антони рассказал, почему присоединился к Бетису на правах аренды из МЮ

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Игрок поделился своими мыслями

Антони рассказал, почему присоединился к Бетису на правах аренды из МЮ

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Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони высказался о переходе на правах аренды в ФК "Реал Бетис".

"У меня были предложения, но когда появился Бетис, мы с женой поговорили, и я почувствовал уверенность в своем сердце, что заставило меня чувствовать себя непринужденно. Я очень рад быть здесь и надеюсь достичь здесь многих целей.

У меня было несколько трудных моментов, но мы должны уважать процесс. Я прошел через неприятные вещи, и, чтобы остаться в "Бетисе" дольше, мне придется поговорить с президентом. Сейчас наслаждаюсь каждым днем, помогая голами и результативными передачами", - сказал игрок.

Напомним, что Антони в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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