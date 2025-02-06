Антони рассказал, почему присоединился к Бетису на правах аренды из МЮ

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Антони высказался о переходе на правах аренды в ФК "Реал Бетис".

"У меня были предложения, но когда появился Бетис, мы с женой поговорили, и я почувствовал уверенность в своем сердце, что заставило меня чувствовать себя непринужденно. Я очень рад быть здесь и надеюсь достичь здесь многих целей.

У меня было несколько трудных моментов, но мы должны уважать процесс. Я прошел через неприятные вещи, и, чтобы остаться в "Бетисе" дольше, мне придется поговорить с президентом. Сейчас наслаждаюсь каждым днем, помогая голами и результативными передачами", - сказал игрок.