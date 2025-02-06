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Гризманн: Судьи не должны терпеть нас за пределами поля
Игрок высказался о скандале в Ла Лиге относительно судейства
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Форвард "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн высказался о судействе в испанской Ла Лиге.
"Я думаю, мы должны прекратить эту ерунду, потому что, на мой взгляд, это именно она и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется ли шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей не будет.
Мы должны оставить судей в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами", - сказал игрок.
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