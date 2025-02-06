  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн: Судьи не должны терпеть нас за пределами поля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн: Судьи не должны терпеть нас за пределами поля

Испания

Игрок высказался о скандале в Ла Лиге относительно судейства

Гризманн: Судьи не должны терпеть нас за пределами поля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн высказался о судействе в испанской Ла Лиге.

"Я думаю, мы должны прекратить эту ерунду, потому что, на мой взгляд, это именно она и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется ли шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей не будет.

Мы должны оставить судей в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами", - сказал игрок.

Читайте такжеЛиверпуль летом хочет подписать вингера Реала летом
По теме
yellow-arrow
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
yellow-arrow
Ливерпуль летом хочет подписать вингера Реала летом
yellow-arrow
Антони рассказал, почему присоединился к Бетису на правах аренды из МЮ
Атлетико (Мадрид) Ла Лига Антони Гризманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости