Гризманн: Судьи не должны терпеть нас за пределами поля

Форвард "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн высказался о судействе в испанской Ла Лиге.

"Я думаю, мы должны прекратить эту ерунду, потому что, на мой взгляд, это именно она и есть. Именно от журналистов зависит, поднимется ли шум или нет. Если вы не будете ничего говорить, а клубы будут публиковать заявления, которые никто не будет обсуждать, такого давления на судей не будет.

Мы должны оставить судей в покое, им хватает того, что они терпят нас на поле, и они не должны терпеть нас за его пределами", - сказал игрок.