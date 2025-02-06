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Президент Ла Лиги - о жалобе Реала на судейство: Они сошли с ума

Испания

Тебас высказал свое мнение

Президент Ла Лиги - о жалобе Реала на судейство: Они сошли с ума

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобе мадридского "Реала" на судейство, которую они подали в RFEF и CSD.

"Реал" намерен навредить турниру. Этот клуб выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведется расследование.

В случае с Негрейрой было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. "Реал" рассказывает, что стал жертвой. Но это преувеличено и неуместно. Цель, на мой взгляд, заключается в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума", - сказал Тебас.

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Реал (Мадрид) Хавьер Тебас rfef
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Источник:
ttps://www.beinsports.com/en-us bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2025 в 22:10
Мадридский путэн доигрался. Сегодня 40 клубов Примеры и Сегунды проголосовали за то, чтобы Лига ввела против реал мадрид санкции. Единогласно!!!
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2025 в 22:10
Мадридский путэн доигрался. Сегодня 40 клубов Примеры и Сегунды проголосовали за то, чтобы Лига ввела против реал мадрид санкции. Единогласно!!!
Ответить
0
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