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Президент Ла Лиги - о жалобе Реала на судейство: Они сошли с ума
Тебас высказал свое мнение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобе мадридского "Реала" на судейство, которую они подали в RFEF и CSD.
"Реал" намерен навредить турниру. Этот клуб выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведется расследование.
В случае с Негрейрой было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. "Реал" рассказывает, что стал жертвой. Но это преувеличено и неуместно. Цель, на мой взгляд, заключается в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума", - сказал Тебас.
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