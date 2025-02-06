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"С этим нельзя мириться". Ла Лига подаст иск против Реала

Испания

Скандал набирает обороты

"С этим нельзя мириться". Ла Лига подаст иск против Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.

В заявлениях после встречи Ла Лиги с Техническим комитетом арбитров, RFEF и другими профессиональными клубами (за исключением "Реала", который решил не участвовать во встрече) Тебас объяснил, что они юридически анализируют, будет ли иск направлен против клуба в целом, против тех, кто подписал письмо, или против совета директоров.

"Будет иск, потому что с этим нельзя мириться. В том письме есть неправда и полуправда, которые пытаются повлиять на то, чего не может быть", - говорил Тебас.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас rfef
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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