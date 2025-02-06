"С этим нельзя мириться". Ла Лига подаст иск против Реала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.

В заявлениях после встречи Ла Лиги с Техническим комитетом арбитров, RFEF и другими профессиональными клубами (за исключением "Реала", который решил не участвовать во встрече) Тебас объяснил, что они юридически анализируют, будет ли иск направлен против клуба в целом, против тех, кто подписал письмо, или против совета директоров.