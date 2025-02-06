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Кубок короля. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0. Баски в полуфинале

Испания

"Реал Сосьедад" в большинстве уверенно одолел "Осасуну" в рамках 1/4 финала кубка Испании

Кубок короля. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0. Баски в полуфинале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команды встречались второй раз за 4 дня. И если в Примере несколько дней назад победу праздновала "Осасуна", то сегодня успех был на стороне басков.

"Реал Сосьедад" дважды забил до 31 минуты и уверенно контролировал игру. Интригу окончательно убило удаление центрбека "Осасуны" Катены на 35-й минуте. До конца матча "Реал Сосьедад" мог увеличить преимущество в счете, но финальный свисток зафиксировал победу басков 2:0.

"Реал Сосьедад" присоединился к "Атлетико" и "Реалу" в полуфинале кубка Испании, а "Осасуна" теперь полностью сосредоточится на Примере.

1/4 финала кубка Испании. Сан-Себастьян. "Реал Арена"
Реал Сосьедад — Осасуна 2:0
Голы: Барренечеа, 21, Мендес, 31.

Реал Сосьедад: Ремиро - Муньос, Агерд, Субельдия (Арамбуру, 60), Элустондо – Субименди, Барренечеа (Серхио Гомес, 55), Марин (Оласогости, 60), Мендес, Кубо (Беккер, 81) – Оярсабаль (Оскарссон, 55).

Осасуна: Эррера – Хуан Крус, Катена, Бойомо, Аресо – Муньос, Монкайола (Ибаньес, 60), Орос (Сарагоса, 60) – Барха (Эррандо, 37), Рубен Гарсия (Торро, 60), Будимир (Рауль Гарсия, 71).

Предупреждения: Оярсабаль, 45+1, Муньос, 87, Агерд, 90+1 – Орос, 45+1, Монкайола, 45+5, Эррера, 45+6, Ибаньес, 77, Аресо, 80.

Удаление: Катена, 35.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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