Симеоне: В Реале лучшие игроки в мире

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о предстоящем матче против "Реала".

"Это всегда приятно, потому что победить "Реал" - это что-то особенное; они очень хорошая команда с лучшими игроками мира. Мы все знаем, кто они, и это, очевидно, было бы особенным.

Ключевой момент - оставаться сплоченными, как мы были в первом матче, исправлять ошибки, которые мы видели в игре против них, и всегда иметь менталитет верить до конца и получить три очка", - сказал специалист.