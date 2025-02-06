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Симеоне: В Реале лучшие игроки в мире

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Специалист выступил на пресс-конференции

Симеоне: В Реале лучшие игроки в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о предстоящем матче против "Реала".

"Это всегда приятно, потому что победить "Реал" - это что-то особенное; они очень хорошая команда с лучшими игроками мира. Мы все знаем, кто они, и это, очевидно, было бы особенным.

Ключевой момент - оставаться сплоченными, как мы были в первом матче, исправлять ошибки, которые мы видели в игре против них, и всегда иметь менталитет верить до конца и получить три очка", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид)
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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