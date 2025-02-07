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Кубок короля. Валенсия – Барселона 0:5. Дубль номер два

Испания

"Барселона" второй раз за полторы недели раздавила "Валенсию", на этот раз в рамках 1/4 финала кубка Испании

Кубок короля. Валенсия – Барселона 0:5. Дубль номер два

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/4 финала кубка Испании. Валенсия. "Месталья"
Валенсия – Барселона 0:5
Голы: Ф. Торрес, 3, 17, 30, Ф. Лопес, 23, Ямаль, 59

"Валенсия": Димитриевски – Ааронс, Москера, Госьоровски, Диакаби (Таррега, 65), Васкес – Пепелу, Гильямон (Барренчеа, 81) – Перес (Д. Лопес, 65), Канос (И. Хайме, 72) – Садик (Мир, 72).

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 46), Кубарси (И. Мартинес, 46), Гарсия, Кунде (Форт, 79) – де Йонг, Ф. Лопес, Педри (Касадо, 64) – Ямаль, Торрес, Рафинья (Ольмо, 64).

Предупреждения: Ф. Перес, 45+1, Садик, 45+2.

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Валенсия (Испания) Барселона Кубок Испании Кубок короля-2025
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Комментарии
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Bаrcelinius
07.02.2025 в 00:30
Торрес садист. Родную команду...
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
07.02.2025 в 00:30
Торрес садист. Родную команду...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2025 в 00:27
Было бы неплохо в следующем раунде помойку размазать. Хорошо это у Барсы получается
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Bаrcelinius
07.02.2025 в 00:26
Потренировались перед Севильей, побегали, размялись, хорошо. Ну, а про матч... Очередное порно от Барсы, ну шо ещё?
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Море23 (Одесса)
07.02.2025 в 00:22
Флик идиот ставит основу против резерва Валенсии .нет отдохнуть дать педри ,ямалю,рафе..а потом делает ротации в ЧИ и теряет очки важные
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