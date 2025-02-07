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Кубок короля. Валенсия – Барселона 0:5. Дубль номер два
"Барселона" второй раз за полторы недели раздавила "Валенсию", на этот раз в рамках 1/4 финала кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
1/4 финала кубка Испании. Валенсия. "Месталья"
Валенсия – Барселона 0:5
Голы: Ф. Торрес, 3, 17, 30, Ф. Лопес, 23, Ямаль, 59
"Валенсия": Димитриевски – Ааронс, Москера, Госьоровски, Диакаби (Таррега, 65), Васкес – Пепелу, Гильямон (Барренчеа, 81) – Перес (Д. Лопес, 65), Канос (И. Хайме, 72) – Садик (Мир, 72).
"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 46), Кубарси (И. Мартинес, 46), Гарсия, Кунде (Форт, 79) – де Йонг, Ф. Лопес, Педри (Касадо, 64) – Ямаль, Торрес, Рафинья (Ольмо, 64).
Предупреждения: Ф. Перес, 45+1, Садик, 45+2.
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