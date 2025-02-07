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Торрес и компания уничтожили летучих мышей в собственной пещере. Валенсия – Барселона 0:5. Обзор матча
Хозяевам сейчас нереально бороться с лидерами Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бело-черные" за всю игру только один раз попали в створ, а владение на своем поле составило 23%. Уже к 30-й минуте каталонцы установили счет 4:0, а Ферран Торрес оформил хет-трик.
Это был последний поединок раунда. В следующую стадию, кроме подопечных Флика, также вышли "Реал" (Мадрид), "Реал Сосьедад" и "Атлетико".
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Смотрите обзор ответного матча 1/4 финала Кубка Испании
Валенсия. Месталья, 46 806 зрителей
Голы: Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямаль, 59
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