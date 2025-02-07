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Торрес и компания уничтожили летучих мышей в собственной пещере. Валенсия – Барселона 0:5. Обзор матча

Испания
Обновлено

Хозяевам сейчас нереально бороться с лидерами Ла Лиги

Торрес и компания уничтожили летучих мышей в собственной пещере. Валенсия – Барселона 0:5. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бело-черные" за всю игру только один раз попали в створ, а владение на своем поле составило 23%. Уже к 30-й минуте каталонцы установили счет 4:0, а Ферран Торрес оформил хет-трик.

Это был последний поединок раунда. В следующую стадию, кроме подопечных Флика, также вышли "Реал" (Мадрид), "Реал Сосьедад" и "Атлетико".

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Смотрите обзор ответного матча 1/4 финала Кубка Испании

Валенсия. Месталья, 46 806 зрителей

Валенсия – Барселона 0:5

Голы: Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямаль, 59

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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