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Главный тренер Барселоны рассказал о мотивации своих игроков

Испания
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Флик считает, что футболистам лучше иногда лишний раз отдохнуть

Главный тренер Барселоны рассказал о мотивации своих игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четвертьфинале Кубка короля подопечные Флика сокрушили "Валенсию" 5:0. На пресс-конференции немца спросили, что он чувствует, когда видит, как команда продолжает искать голы даже при разгромном счете.

"Мне обычно нравится этот стиль игры, в котором игроки всегда сосредоточены на прессинге и еще большем количестве голов. Но сегодня, на 85-й минуте, мы получили угловой, и я видел, как Фермин быстро бежал к нему, и я сказал себе: "Фермин, было бы лучше, если бы ты был спокойнее и немного отдохнул". Но таков менталитет молодой команды, такой их стиль игры, они всегда стараются забить и сосредоточиться на следующем голе. Приятно это видеть, но иногда мне кажется, что лучше больше контролировать мяч, делать меньше ошибок и позволить сопернику много бегать", - сказал Флик.

Напомним, что жеребьевка полуфинала Кубка короля состоится 12 февраля. Соперником "Барсы" может стать "Реал", "Атлетико" или "Сосьедад".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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