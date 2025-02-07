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Лидер Арсенала стал приоритетной целью Реала на лето
Центральный защитник входит в планы "сливочных"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, одной из главных задач "Реала" на следующий сезон будет усиление обороны, и мадридцы определили приоритетную цель - француз Вильяма Салиба.
Однако "Арсенал" вряд ли согласится отпустить игрока, которого они считают лучшим центральным защитником в мире. Лондонцы, вероятно, установят сдерживающую цену для "Реала", чтобы сделать невозможным трансфер. В Лондоне шепчутся, что если Салиба уйдет, чего не предполагается, то станет самым дорогим защитником в истории.
Напомним, в этом сезоне 23-летний центральный защитник забил 2 гола в 33 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 80 миллионов евро.
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