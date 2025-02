Впервые за 11 лет. Реал, Барселона и Атлетико повторили совместное достижение в Кубке Испании

Вчера были сыграны последние матчи четвертьфинала текущего розыгрыша Кубка Испании. В четверку сильнейших вошли "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" и "Реал Сосьедад".

Статистический портал Opta сообщает, что впервые с 2014 года три испанских гранда – оба мадридских клуба и один каталонский – вместе стали полуфиналистами Кубка Короля. Более того, как и 11 лет назад, компанию им составляет "Реал Сосьедад".

В общем, это уже седьмой раз в истории, когда "Реал", "Атлетико" и "Барса" вместе дошли до этой стадии.

2014 - Real Madrid, Atlético de Madrid & Barcelona will meet in the Copa's Semifinals for the 7nth time in the competition ever, the first since 2014 when Real Sociedad also progressed to this round. Favourites.#FCBarcelona ????❤#RealMadrid ????????#Atleti ????❤#RealSociedad ???????? pic.twitter.com/9qXfgfiTcq