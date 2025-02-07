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Впервые за 11 лет. Реал, Барселона и Атлетико повторили совместное достижение в Кубке Испании

Испания

А рядом с ними и один из баскских клубов

Впервые за 11 лет. Реал, Барселона и Атлетико повторили совместное достижение в Кубке Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера были сыграны последние матчи четвертьфинала текущего розыгрыша Кубка Испании. В четверку сильнейших вошли "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" и "Реал Сосьедад".

Статистический портал Opta сообщает, что впервые с 2014 года три испанских гранда – оба мадридских клуба и один каталонский – вместе стали полуфиналистами Кубка Короля. Более того, как и 11 лет назад, компанию им составляет "Реал Сосьедад".

В общем, это уже седьмой раз в истории, когда "Реал", "Атлетико" и "Барса" вместе дошли до этой стадии.

В розыгрыше 2013/2014 годов мадридский "Реал" победил "Атлетико" со счетом 5:0 по сумме двух матчей (3:0, 2:0), а "Барселона" прошла "Реал Сосьедад" (2:0, 1:1). В итоге победу в Кубке праздновали "сливочные" благодаря знаменитому голу Бейла, который пробежал по флангу мимо Бартры.

Жеребьевка текущих полуфинальных противостояний состоится 12 февраля. Поединки запланированы в период с 26 февраля по 2 апреля: каждая пара встретится дважды.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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