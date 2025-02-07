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Атлетик – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Атлетик – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетик – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в матче 23-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Атлетику" из Бильбао. Обе команды представляли Испанию в еврокубках. "Жирона" бесславно закончила выступления в Лиге чемпионов, в то время как у "Атлетика" впереди матчи плей-офф Лиги Европы. В текущем сезоне команды поменялись ролями. Теперь "Атлетик" уверенно занимает 4-е лигочемпионовское место, а "Жирона" борется за место в Лиге Европы.

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Поединок двадцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Жирона" состоится в субботу, 8 февраля 2025 года, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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