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Звездный новичок Бетиса попал в заявку команды на еврокубки
Футболист будет играть за испанский клуб до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Звездный новичок "Реал Бетиса" попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Испанский клуб недавно опубликовал список игроков, которые примут участие в стыковых матчах против бельгийского "Гента". В него также попал арендованный 24-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони.
????????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 7, 2025
¡Nuestra Lista A para la @Conf_League!#EuroBetis pic.twitter.com/VjaHFsaE3M
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Напомним, что "Реал Бетис" взял Антони в аренду до конца сезона, без опции выкупа футболиста. Недавно бразилец рассказал, почему решил присоединиться к команде.
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