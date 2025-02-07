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Звездный новичок Бетиса попал в заявку команды на еврокубки

Испания

Футболист будет играть за испанский клуб до конца сезона

Звездный новичок Бетиса попал в заявку команды на еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Звездный новичок "Реал Бетиса" попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Испанский клуб недавно опубликовал список игроков, которые примут участие в стыковых матчах против бельгийского "Гента". В него также попал арендованный 24-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони.

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Напомним, что "Реал Бетис" взял Антони в аренду до конца сезона, без опции выкупа футболиста. Недавно бразилец рассказал, почему решил присоединиться к команде.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Андрей Журба
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