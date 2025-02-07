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Игрок Атлетико Мадрид уверен в победе против Реала

Испания

Нападающий поделился мыслями относительно предстоящего дерби

Игрок Атлетико Мадрид уверен в победе против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Атлетико Мадрид" Анхель Корреа высказался о предстоящем матче против "Реала".

"Будущее мадридское дерби? Для нас важны все матчи, но мы знаем, что победа над "Мадридом" придаст нам много сил для борьбы за чемпионский титул. Мой прогноз на игру - наша победа со счетом 2:0", - говорит Корреа.

Добавим, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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