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Игрок Атлетико Мадрид уверен в победе против Реала
Нападающий поделился мыслями относительно предстоящего дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Атлетико Мадрид" Анхель Корреа высказался о предстоящем матче против "Реала".
"Будущее мадридское дерби? Для нас важны все матчи, но мы знаем, что победа над "Мадридом" придаст нам много сил для борьбы за чемпионский титул. Мой прогноз на игру - наша победа со счетом 2:0", - говорит Корреа.
Добавим, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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