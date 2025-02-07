Игрок Атлетико Мадрид уверен в победе против Реала

Игрок "Атлетико Мадрид" Анхель Корреа высказался о предстоящем матче против "Реала".

"Будущее мадридское дерби? Для нас важны все матчи, но мы знаем, что победа над "Мадридом" придаст нам много сил для борьбы за чемпионский титул. Мой прогноз на игру - наша победа со счетом 2:0", - говорит Корреа.