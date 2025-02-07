Будущий соперник Барселоны, Реала или Атлетико. Реал Сосьедад – Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Короля "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне принимал "Осасуну". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Уже к 31 минуте благодаря дублю из ассистистов от Оярсабаля "Реал" забил два гола, а с 35 минуты из-за удаления центрального защитника гостей Катены играл в меньшинстве. В итоге удалось удержать преимущество в два мяча до финального свистка.

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"Реал Сосьедад" – "Осасуна" 2:0

Голы: Барренечеа 21, Мендес 31