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Клуб из Саудовской Аравии хочет купить звезду Реала накануне Клубного ЧМ

Испания

Саудовскую футбольную лихорадку стоит воспринимать серьезно

Клуб из Саудовской Аравии хочет купить звезду Реала накануне Клубного ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Все больше кажется, что в арабской стране начат долгосрочный проект. После ветеранов мирового футбола местный чемпионат начинает привлекать и молодых игроков, которые видят в нем не только возможности, но и значительные финансовые выгоды. Благодаря практически безграничным ресурсам Саудовская Аравия проведет чемпионат мира в 2034 году, и, по словам экспертов, к тому времени ее футбольное развитие точно не остановится.

Испанское издание AS, которое имеет тесные связи с "Реалом", выносит на первые полосы новость о возможном громком трансфере этим летом. "Аль-Хиляль" готовы выложить огромные деньги за переход Винисиуса Жуниора.

Если верить испанской прессе, мадридцы могут получить за бразильский талант более 300 миллионов евро, а самому игроку предлагают пятилетний контракт с общей суммой зарплаты в 1 миллиард евро.

Добавим, что в этом сезоне Винисиус забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 28 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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