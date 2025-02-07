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Анчелотти: Никто в Реале не сошел с ума
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти резко отреагировал на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
"Президент Тебас может быть уверен: никто в "Реале" не сошел с ума. Мы хотим изменить систему. Сейчас они все против этого... ведь "Реал Мадрид" сам попросил об этом. Но потом они все будут жаловаться и тоже захотят изменить систему", - сказал специалист.
Добавим, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.
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