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Анчелотти: Никто в Реале не сошел с ума

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Анчелотти: Никто в Реале не сошел с ума

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти резко отреагировал на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Президент Тебас может быть уверен: никто в "Реале" не сошел с ума. Мы хотим изменить систему. Сейчас они все против этого... ведь "Реал Мадрид" сам попросил об этом. Но потом они все будут жаловаться и тоже захотят изменить систему", - сказал специалист.

Добавим, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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