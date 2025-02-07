Анчелотти: Никто в Реале не сошел с ума

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти резко отреагировал на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Президент Тебас может быть уверен: никто в "Реале" не сошел с ума. Мы хотим изменить систему. Сейчас они все против этого... ведь "Реал Мадрид" сам попросил об этом. Но потом они все будут жаловаться и тоже захотят изменить систему", - сказал специалист.