  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 23-го тура Ла Лиги встречаются лидеры турнирной таблицы "Реал" и "Атлетико". Накануне обе команды прошли в полуфинал кубка, а теперь будут сражаться за лидерство в Примере. "Реал" пока опережает соседей из Мадрида на 1 очко, так что интрига в матче как никогда велика.

Favbet
1.91
3.60
4.15
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 8 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Реал - Атлетико
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити подал новый судебный иск против правил Премьер-лиги
yellow-arrow
Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic
yellow-arrow
Анчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне
Атлетико (Мадрид) Примера Реал (Мадрид) Ла Лига Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости