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Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 23-го тура Ла Лиги встречаются лидеры турнирной таблицы "Реал" и "Атлетико". Накануне обе команды прошли в полуфинал кубка, а теперь будут сражаться за лидерство в Примере. "Реал" пока опережает соседей из Мадрида на 1 очко, так что интрига в матче как никогда велика.
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Поединок двадцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 8 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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