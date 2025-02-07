Президент Ла Лиги отвечает Анчелотти: Реал молчал, когда был в Совете директоров RFEF

В эту пятницу президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявления Карло Анчелотти, наставника "Реала", в которых тренер раскритиковал систему судейства.

"Карло, сохраняйте спокойствие... Испанские соревнования не сфальсифицированы. Мы все хотим улучшения судейства, и мы требуем этого уже давно.

Учитывая это, интересно, что мадридский "Реал", который сейчас так обеспокоен, был членом Совета директоров RFEF до ноября 2023 года... и не сказал ни слова", - написал Тебас в социальных сетях.