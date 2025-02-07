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Президент Ла Лиги отвечает Анчелотти: Реал молчал, когда был в Совете директоров RFEF

Испания

Тебас снова высказался о Реале

Президент Ла Лиги отвечает Анчелотти: Реал молчал, когда был в Совете директоров RFEF

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В эту пятницу президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявления Карло Анчелотти, наставника "Реала", в которых тренер раскритиковал систему судейства.

"Карло, сохраняйте спокойствие... Испанские соревнования не сфальсифицированы. Мы все хотим улучшения судейства, и мы требуем этого уже давно.

Учитывая это, интересно, что мадридский "Реал", который сейчас так обеспокоен, был членом Совета директоров RFEF до ноября 2023 года... и не сказал ни слова", - написал Тебас в социальных сетях.

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Карло Анчелотти Ла Лига Хавьер Тебас rfef
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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