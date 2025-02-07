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Анчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Анчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского "Атлетико".

"Все, что нам нужно в субботу - это три очка. Но мы столкнемся с сильным соперником, и это правда, что мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне, но важно то, что завтра мы должны победить, а чтобы победить завтра, мы должны быть найти свой баланс", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2025 в 20:31
Зато, на высоте были арбитры, которые помогли добыть вам не менее 5 пунктов в турнирной таблице.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2025 в 20:31
Зато, на высоте были арбитры, которые помогли добыть вам не менее 5 пунктов в турнирной таблице.
Ответить
0
0

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