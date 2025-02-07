Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского "Атлетико".
"Все, что нам нужно в субботу - это три очка. Но мы столкнемся с сильным соперником, и это правда, что мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне, но важно то, что завтра мы должны победить, а чтобы победить завтра, мы должны быть найти свой баланс", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2025 в 20:31
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- ПСЖ ищет нового основного голкипера
- Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 1