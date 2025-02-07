Анчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского "Атлетико".

"Все, что нам нужно в субботу - это три очка. Но мы столкнемся с сильным соперником, и это правда, что мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне, но важно то, что завтра мы должны победить, а чтобы победить завтра, мы должны быть найти свой баланс", - сказал специалист.