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Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic

Испания

Но переговоры продолжаются

Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор отказался от предложения клуба продлить контракт. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, руководство "Реала" инициировало встречу с футболистом и его агентом, на которой было предложено новое соглашение - зарплата игрока составила бы 15 миллионов евро в год.

Однако, Винисиус отклонил это предложение. Но переговоры продолжаются.

Добавим, что у вингера с "Реалом" текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2025 в 21:53
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Комментарии 4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2025 в 21:53
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.02.2025 в 21:23
вини пох? вини ннах!))
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kukarekin (Одесса)
07.02.2025 в 21:26
Пойдет к саудитам, роналду там бегает за 200 млн
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.02.2025 в 21:27
и нет испанских расистов))
 
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