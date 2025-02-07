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Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic
Но переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор отказался от предложения клуба продлить контракт. Об этом сообщает издание The Athletic.
По информации источника, руководство "Реала" инициировало встречу с футболистом и его агентом, на которой было предложено новое соглашение - зарплата игрока составила бы 15 миллионов евро в год.
Однако, Винисиус отклонил это предложение. Но переговоры продолжаются.
Добавим, что у вингера с "Реалом" текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
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