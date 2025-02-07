Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic

Звездный бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор отказался от предложения клуба продлить контракт. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, руководство "Реала" инициировало встречу с футболистом и его агентом, на которой было предложено новое соглашение - зарплата игрока составила бы 15 миллионов евро в год.

Однако, Винисиус отклонил это предложение. Но переговоры продолжаются.

Добавим, что у вингера с "Реалом" текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.