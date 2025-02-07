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Манчестер Сити подал новый судебный иск против правил Премьер-лиги
Клуб начал новое арбитражное разбирательство (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" продолжает судебный спор с Премьер-лигой. На этот раз из-за новых правил, регулирующих спонсорские соглашения клубов.
В прошлом году независимая арбитражная комиссия признала незаконными некоторые положения правил лиги относительно сделок с ассоциированными сторонами (APTs) после судебного иска, инициированного чемпионами.
Правила были разработаны Премьер-лигой, чтобы предотвратить получение клубами прибыли от коммерческих сделок с компаниями, связанными с их владельцами.
"20 января 2025 года ФК "Манчестер Сити" начал новое арбитражное разбирательство, чтобы оспорить правила АПЛ... новый иск касается поправок к правилам АПЛ, которые клубы одобрили на собрании акционеров 22 ноября 2024 года.
ФК "Манчестер Сити" требует признать то, что поправки, утвержденные клубами в ноябре (и, соответственно, действующие правила АПЛ), являются незаконными и недействительными", - цитирует письмо "Ман Сити" ВВС.
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