"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", высказался о травмах игроков в команде.

"У нас чрезвычайная ситуация. Алаба, Рюдигер, Карвахаль, Милитао... Вы думаете, я не хотел бы использовать Вальверде в полузащите? Чуамени в полузащите? Или Карвахаля? Милитао и Алабу? Конечно, я бы хотел этого. Мы должны продолжать с тем, что имеем", - заявил Анчелотти.