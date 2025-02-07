  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", высказался о травмах игроков в команде.

"У нас чрезвычайная ситуация. Алаба, Рюдигер, Карвахаль, Милитао... Вы думаете, я не хотел бы использовать Вальверде в полузащите? Чуамени в полузащите? Или Карвахаля? Милитао и Алабу? Конечно, я бы хотел этого. Мы должны продолжать с тем, что имеем", - заявил Анчелотти.

Добавим, что "Реал" сыграет против "Атлетико" 8 февраля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАнчелотти: Мы не были на высоте в некоторых матчах в этом сезоне
По теме
yellow-arrow
"Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала
yellow-arrow
Манчестер Сити подал новый судебный иск против правил Премьер-лиги
yellow-arrow
Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости