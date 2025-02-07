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"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", высказался о травмах игроков в команде.
"У нас чрезвычайная ситуация. Алаба, Рюдигер, Карвахаль, Милитао... Вы думаете, я не хотел бы использовать Вальверде в полузащите? Чуамени в полузащите? Или Карвахаля? Милитао и Алабу? Конечно, я бы хотел этого. Мы должны продолжать с тем, что имеем", - заявил Анчелотти.
Добавим, что "Реал" сыграет против "Атлетико" 8 февраля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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