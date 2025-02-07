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"Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала
Клуб опубликовал заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После резкой критики судей со стороны мадридского "Реала", его соперник, "Атлетико", выступил в защиту арбитров.
В своем официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) "Атлетико" опубликовал заявление, в котором выразил поддержку судьям.
"Мы хотим выразить нашу поддержку и солидарность судейской бригаде, их семьям и друзьям. Это очень тяжелые дни для футбольной семьи. Будьте сильным", - говорится в заявлении команды.
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Источник:Atleti
Опубликовал: Екатерина Власова
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