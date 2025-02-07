  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала

Испания

Клуб опубликовал заявление

"Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После резкой критики судей со стороны мадридского "Реала", его соперник, "Атлетико", выступил в защиту арбитров.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) "Атлетико" опубликовал заявление, в котором выразил поддержку судьям.

"Мы хотим выразить нашу поддержку и солидарность судейской бригаде, их семьям и друзьям. Это очень тяжелые дни для футбольной семьи. Будьте сильным", - говорится в заявлении команды.

Читайте также"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале
По теме
yellow-arrow
"У нас чрезвычайная ситуация". Анчелотти высказался о травмах в Реале
yellow-arrow
Манчестер Сити подал новый судебный иск против правил Премьер-лиги
yellow-arrow
Реал – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Atleti
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости