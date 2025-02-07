"Оставайтесь сильными". Атлетико обратился к арбитрам на фоне критики Реала

После резкой критики судей со стороны мадридского "Реала", его соперник, "Атлетико", выступил в защиту арбитров.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) "Атлетико" опубликовал заявление, в котором выразил поддержку судьям.