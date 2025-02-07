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Атлетико Мадрид внедрил технологию NFC для билетов на матчи

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Нововведение

Атлетико Мадрид внедрил технологию NFC для билетов на матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико Мадрид" стал первым в Ла Лиге, который внедрил технологию NFC для билетов на матчи.

Теперь болельщики могут удобно загрузить свои билеты в цифровом кошельке на смартфоне iOS или Android и без лишних проблем попасть на матч.

Благодаря технологии NFC время прохождения контроля сокращается более чем вдвое.

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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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