Атлетико Мадрид внедрил технологию NFC для билетов на матчи

"Атлетико Мадрид" стал первым в Ла Лиге, который внедрил технологию NFC для билетов на матчи.

Теперь болельщики могут удобно загрузить свои билеты в цифровом кошельке на смартфоне iOS или Android и без лишних проблем попасть на матч.

Благодаря технологии NFC время прохождения контроля сокращается более чем вдвое.

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