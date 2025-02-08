Реал – Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

8 февраля в рамках 23-го тура Ла Лиги 2024/25 пройдет мадридское дерби – "Реал" на своем поле будет принимать "Атлетико".

"Сливочные" лидируют в чемпионате, опережая подопечных Симеоне на один зачетный балл.

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.