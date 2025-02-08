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Реал – Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Ожидается интересная игра между лидерами чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
8 февраля в рамках 23-го тура Ла Лиги 2024/25 пройдет мадридское дерби – "Реал" на своем поле будет принимать "Атлетико".
"Сливочные" лидируют в чемпионате, опережая подопечных Симеоне на один зачетный балл.
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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