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Реал – Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Испания

Ожидается интересная игра между лидерами чемпионата

Реал – Атлетико: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

8 февраля в рамках 23-го тура Ла Лиги 2024/25 пройдет мадридское дерби – "Реал" на своем поле будет принимать "Атлетико".

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"Сливочные" лидируют в чемпионате, опережая подопечных Симеоне на один зачетный балл.

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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