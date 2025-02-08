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Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Матч лидеров – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

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Центральным матчем 23-го тура чемпионата Испании станет мадридское дерби. Это будет матч за первое место, ведь "Реал" опережает своих соседей "Атлетико" лишь на одно очко.

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Чемпионат Испании, 23-й тур

8 февраля 2025. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Атлетико" Мадрид

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