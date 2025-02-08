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Атлетик Бильбао - Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги
Команда Цыганкова в Бильбао – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В Бильбао встретятся команды, претендующие на еврокубковые места по итогам сезона.
Чемпіонат Іспанії, 23-й тур
8 лютого 2025. Бильбао, "Сан-Мамес"
"Атлетик" Бильбао 17:15 "Жирона"
Трансляція – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Атлетик - ЖиронаСмотреть трансляцию
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