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Атлетик Бильбао - Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги

Испания

Команда Цыганкова в Бильбао – смотреть онлайн трансляцию матча

Атлетик Бильбао - Жирона. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ла Ліги

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Бильбао встретятся команды, претендующие на еврокубковые места по итогам сезона.

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Чемпіонат Іспанії, 23-й тур

8 лютого 2025. Бильбао, "Сан-Мамес"

"Атлетик" Бильбао 17:15 "Жирона"

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