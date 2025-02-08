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Жерар Пике об отношениях Реала с судьями: То, что делает Реал, он задействует все инструменты, все СМИ, чтобы говорить об этом
Сравнил Барсу с Реалом по отношению к судьям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на жалобы мадридского "Реала" на судейство.
Что думаете о реакции "Реала" на поражение от "Эспаньола" и решении судьи не удалять игрока за фол на Мбаппе?
Я смотрел матч отрывками. Видел изображение эпизода в печати. Выглядит как возможная красная карта. Но с изображениями так всегда: когда вы останавливаете видео, кажется, что там что-то большее, чем на самом деле.
Мы (Барселона) переживали это миллион раз, но мы не делали то, что делает Реал, он задействует все инструменты, все СМИ, чтобы говорить об этом.
Теперь пострадают судьи, на которых оказывается большее давление. Я желаю им всего наилучшего.
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